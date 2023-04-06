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Сентемов Иев Никифоров

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Место рождения

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Отец

Около 1668 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Сентемов (кропотин) Никифор Васильев

Мать: не указана

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Сентемов Филипп Иевлев

Мать ребёнка: Сентемова Ирина Лукина

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Авдотья Иевлева

Мать ребёнка: Сентемова Ирина Лукина

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Ирина Лукина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1746
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
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