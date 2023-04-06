Сентемов Иев Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Сентемов (кропотин) Никифор Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: Сентемова Ирина Лукина
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Авдотья Иевлева
Мать ребёнка: Сентемова Ирина Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сентемова Ирина Лукина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1746