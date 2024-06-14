Карпова (Лягина) Нинель Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.10.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лягин Иван Николаевич
Мать: Зарембо Мария Адреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Карпов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Геннадий
Рождение ребёнка
28.03.1955
Дочь: Быстрова (Карпова) Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Карпов Геннадий
Смерть
14.10.?