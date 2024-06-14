Карпова (Лягина) Нинель Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКарпова (Лягина) Нинель Ивановна

Карпова (Лягина) Нинель Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.10.?

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лягин Иван Николаевич

Мать: Зарембо Мария Адреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Карпов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Геннадий

Рождение ребёнка
28.03.1955

Дочь: Быстрова (Карпова) Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Карпов Геннадий

Смерть
14.10.?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.