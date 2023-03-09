Сотников Аркадий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1919
Сын: Сотников Григорий Аркадьевич
Мать ребёнка: Сотникова Анна Андреевна
Место жительства
1919
Крестьянин Курской губернии Старо-Оскольского уезда Ястребовской волости.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сотникова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно