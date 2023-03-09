Сотников Аркадий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотников Аркадий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1919

Сын: Сотников Григорий Аркадьевич

Мать ребёнка: Сотникова Анна Андреевна

Место жительства
1919
Крестьянин Курской губернии Старо-Оскольского уезда Ястребовской волости.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сотникова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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