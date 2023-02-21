Векленко Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векленко Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1981

Отец: Векленко Владимир Михайлович

Мать: Векленко Алла

Бракосочетание
25.08.2006

Жена: Векленко Евгения Юрьевна

Рождение ребёнка
05.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Векленко Евгения Юрьевна

Рождение ребёнка
22.08.2011

Сын: Векленко Артём Андреевич

Мать ребёнка: Векленко Евгения Юрьевна

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