Векленко Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1981
Отец: Векленко Владимир Михайлович
Мать: Векленко Алла
Бракосочетание
25.08.2006
Жена: Векленко Евгения Юрьевна
Рождение ребёнка
05.10.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Векленко Евгения Юрьевна
Рождение ребёнка
22.08.2011
Мать ребёнка: Векленко Евгения Юрьевна