Добровольская (Михайловская) Акилина Леонтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1859 ст.
Дочь: Добровольская (Добровольская) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Добровольский Ефим Иванович
Винаровка, Київська область
Смерть
Неизвестно