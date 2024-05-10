Добровольская (Михайловская) Акилина Леонтиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольская (Михайловская) Акилина Леонтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добровольский Ефим Иванович

Рождение ребёнка
13.03.1859 ст.

Дочь: Добровольская (Добровольская) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Добровольский Ефим Иванович

Винаровка, Київська область
Смерть
Неизвестно

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