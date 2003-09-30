Пономарева (Тихонова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Тихонова) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1954

Дата смерти

30.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1954

Отец: Тихонов Александр Васильевич

Мать: Тихонова (Константинова) Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарь (Черняховская) Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Черняховский Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Х

Смерть
30.09.2003

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