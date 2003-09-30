Пономарева (Тихонова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1954
Дата смерти30.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарь (Черняховская) Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Черняховский Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарёв Х
Смерть
30.09.2003