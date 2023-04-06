Клугман Юлий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клугман Юлий

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Клугман Нисон (Анисим)

Мать: Бася

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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