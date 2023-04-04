Клугман Юлий
мужской, родился 1904, Киев, Украинская ССР, СССР
умер Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва
Мать(Жовинская) Бася1870 г.р.
ОтецКлугман Нисон (Анисим)1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Клугман Нисон (Анисим)
Мать: (Жовинская) Бася
Киев, Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва