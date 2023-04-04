Клугман Юлий 1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Клугман Юлий

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1904, Киев, Украинская ССР, СССР

умер Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва

Мать
(Жовинская) Бася1870 г.р.
Отец
Клугман Нисон (Анисим)1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Клугман Нисон (Анисим)

Мать: (Жовинская) Бася

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно

Рабочий

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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