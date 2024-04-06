Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1924

Дочь: Надакова Котельникова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Александр Федорович

Мать ребёнка: Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Анна Максимовна

Смерть
Неизвестно

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