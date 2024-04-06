Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Николай Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1924
Дочь: Надакова Котельникова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Алексей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Александр Федорович
Мать ребёнка: Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Анна Максимовна
Смерть
Неизвестно