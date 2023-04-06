Фролов Алексей Владимирович
Место рожденияКуйбышев (Самара), Россия
Дата рождения1905
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Фролов Владимир
Мать: не указана
Куйбышев (Самара), Россия
Рождение ребёнка
12.06.1929
Сын: Фролов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Фролова Мария Павловна
Куйбышев (Самара), Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Мария Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, работник ЖД
Место жительства
Неизвестно
Куйбышев (Самара), Россия
Смерть
1946