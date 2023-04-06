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Фролов Алексей Владимирович

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Место рождения

Куйбышев (Самара), Россия

Дата рождения

1905

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Фролов Владимир

Мать: не указана

Куйбышев (Самара), Россия
Рождение ребёнка
12.06.1929

Сын: Фролов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Фролова Мария Павловна

Куйбышев (Самара), Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Мария Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, работник ЖД
Место жительства
Неизвестно
Куйбышев (Самара), Россия
Смерть
1946
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