Шабанов Илья Хакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанов Илья Хакимович

Место рождения

г. Ленинград

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабанов Хаким (Абдулл-Хаким)

Мать: Шабанова Магира Билялетдиновна

Рождение ребёнка
03.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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