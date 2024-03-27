Шабанов Илья Хакимович
Место рожденияг. Ленинград
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно