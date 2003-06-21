Иванов Сергей Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей Аркадьевич

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Место рождения

Букреева, Юрлинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

25.05.1960

Дата смерти

21.06.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Букреева, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
19.02.1988

Сын: Иванов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Иванова Галина Анатольевна

Усть-Зула, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
21.06.2003
Букреева, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
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