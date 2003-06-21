Иванов Сергей Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1960
Дата смерти21.06.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Галина Анатольевна
Рождение ребёнка
19.02.1988
Сын: Иванов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Иванова Галина Анатольевна
Усть-Зула, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
21.06.2003