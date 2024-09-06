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(Горохов) Иван Степанов

Место рождения

д. Кокуй, Костромская обл, Россия

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: (Горохов) Степан Осипов

Мать: (Горохова) (1Я Жена) Екатерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горохова) Василиса Кириллова

Рождение ребёнка
1781

Сын: (Горохов) Гаврила Иванов

Мать ребёнка: (Горохова) Василиса Кириллова

Рождение ребёнка
1784

Сын: (Горохов) Павел Иванов

Мать ребёнка: (Горохова) Василиса Кириллова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: ((Горохов)) Евбокия Иванова

Мать ребёнка: (Горохова) Василиса Кириллова

Смерть
Неизвестно

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