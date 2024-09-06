(Горохов) Иван Степанов
Место рожденияд. Кокуй, Костромская обл, Россия
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: (Горохова) Василиса Кириллова
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: (Горохова) Василиса Кириллова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: ((Горохов)) Евбокия Иванова
Мать ребёнка: (Горохова) Василиса Кириллова
Смерть
Неизвестно