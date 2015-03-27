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Готина Диана Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.2015

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.2015

Отец: Готин Игорь Анатольевич

Мать: Готина Елена Юрьевна

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