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Фомина (Матюшкина) Анастасия Владимировна
Фомина (Матюшкина) Анастасия Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1994
Пол
Женский
Отец
Матюшкин Владимир Трофимович
1957 г.р.
Мать
Матюшкина Татьяна Викторовна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994
Отец:
Матюшкин Владимир Трофимович
Мать:
Матюшкина Татьяна Викторовна
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