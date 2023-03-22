Фомина (Матюшкина) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Матюшкина) Анастасия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1994

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994

Отец: Матюшкин Владимир Трофимович

Мать: Матюшкина Татьяна Викторовна

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