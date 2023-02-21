Гапонова Дарья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапонова Дарья Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1898

Сын: Иванов Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Кириллович

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Иванов Азар Тимофеевич

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Кириллович

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бреусова Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Кириллович

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1910

Сын: Иванов Антон Тимофеевич

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Кириллович

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Смерть
Неизвестно
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