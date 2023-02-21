Гапонова Дарья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1898
Сын: Иванов Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бреусова Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
11.01.1910
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Кириллович
Смерть
Неизвестно