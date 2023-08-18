(Иванова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цибуленко) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Цибуленко Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цибуленко Игорь Андреевич
Отец ребёнка: Цибуленко Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цибуленко Константин Андреевич
Отец ребёнка: Цибуленко Андрей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно