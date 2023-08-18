(Иванова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цибуленко) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Цибуленко Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цибуленко Игорь Андреевич

Отец ребёнка: Цибуленко Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цибуленко Константин Андреевич

Отец ребёнка: Цибуленко Андрей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цибуленко Андрей Владимирович

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