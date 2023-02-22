Гусев Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Настасья Васильева
Мать ребёнка: Настасья Фролова
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Настасья Фролова
Рождение
1773
Отец: Гусев Александр Козьмин
Мать: Гусева Матрёна Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Фролова
Смерть
Неизвестно