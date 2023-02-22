Гусев Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Настасья Васильева

Мать ребёнка: Настасья Фролова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Гусев Прохор Васильев

Мать ребёнка: Настасья Фролова

Рождение
1773

Отец: Гусев Александр Козьмин

Мать: Гусева Матрёна Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Фролова

Смерть
Неизвестно
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