(Якубова) Бядрижан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахтямов Якуб
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садеков Аллямша
Отец ребёнка: Давлетбаев Садек
Рождение ребёнка
1906
Сын: Садеков Муртаза
Отец ребёнка: Давлетбаев Садек
Рождение ребёнка
1910
Сын: Садеков Мухамметша
Отец ребёнка: Давлетбаев Садек
Смерть
Неизвестно