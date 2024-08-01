Роенко Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1864
Сын: Роенко Яков
Отец ребёнка: Роенко Трофим
Рождение ребёнка
02.04.1867
Сын: Роенко Тит
Отец ребёнка: Роенко Трофим
Рождение ребёнка
1874
Сын: Роенко Пантелеймон
Отец ребёнка: Роенко Трофим
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Жмуд (Роенко) Ирина
Отец ребёнка: Роенко Трофим
Смерть
Неизвестно