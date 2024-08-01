Роенко Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роенко Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1864

Сын: Роенко Яков

Отец ребёнка: Роенко Трофим

Рождение ребёнка
02.04.1867

Сын: Роенко Тит

Отец ребёнка: Роенко Трофим

Рождение ребёнка
1874

Сын: Роенко Пантелеймон

Отец ребёнка: Роенко Трофим

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Жмуд (Роенко) Ирина

Отец ребёнка: Роенко Трофим

Смерть
Неизвестно

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