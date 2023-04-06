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Параскева Данилова

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

23.10.1809 ст.

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

Вычислено 1790 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
23.10.1809 ст.

Отец: Даниил Харлампиев

Мать: Евдокия Андреева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельной вотчины деревни Трищелинка у крестьянина Данилы Харлпмпиева с женой его Евдокией Андреевой родилась дочь. Ей же имя наречено Параскева. Крещена 24-го дня. Восприимниками были Виделибского при... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордей Степанов

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