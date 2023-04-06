Параскева Данилова
Место рождения
Дата рождения23.10.1809 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1809 ст.
Отец: Даниил Харлампиев
Мать: Евдокия Андреева
Удельной вотчины деревни Трищелинка у крестьянина Данилы Харлпмпиева с женой его Евдокией Андреевой родилась дочь. Ей же имя наречено Параскева. Крещена 24-го дня. Восприимниками были Виделибского при... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордей Степанов