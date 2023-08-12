Печерских Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1880 ст.
Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Зарегистрировали свои отношения и обвенчались В.-Кужебарская Покровская церковь
Рождение ребёнка
1888
Сын: Борзенков Спиридон Мануилович
Отец ребёнка: Борзенков Мануил Прокопьевич
Рождение ребёнка
12.06.1889
Сын: Борзенков Ануфрий Мануилович
Отец ребёнка: Борзенков Мануил Прокопьевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Борзенков Афанасий Мануилович
Отец ребёнка: Борзенков Мануил Прокопьевич
Рождение ребёнка
18.12.1894
Дочь: Борзенкова Анфиса Мануиловна
Отец ребёнка: Борзенков Мануил Прокопьевич
Рождение ребёнка
18.12.1894
Сын: Борзенков Григорий Мануилович
Отец ребёнка: Борзенков Мануил Прокопьевич
Рождение ребёнка
02.03.1900
Сын: Борзенков Герасим Мануилович
Отец ребёнка: Борзенков Мануил Прокопьевич
Рождение ребёнка
22.02.1903
Дочь: Борзенкова Марина Мануиловна
Отец ребёнка: Борзенков Мануил Прокопьевич
Смерть
Неизвестно