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Печерских Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Печерских Яков Михайлович

Мать: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна

Бракосочетание
09.11.1880 ст.

Муж: Борзенков Мануил Прокопьевич

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Зарегистрировали свои отношения и обвенчались В.-Кужебарская Покровская церковь
Рождение ребёнка
1888

Сын: Борзенков Спиридон Мануилович

Отец ребёнка: Борзенков Мануил Прокопьевич

Рождение ребёнка
12.06.1889

Сын: Борзенков Ануфрий Мануилович

Отец ребёнка: Борзенков Мануил Прокопьевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Борзенков Афанасий Мануилович

Отец ребёнка: Борзенков Мануил Прокопьевич

Рождение ребёнка
18.12.1894

Дочь: Борзенкова Анфиса Мануиловна

Отец ребёнка: Борзенков Мануил Прокопьевич

Рождение ребёнка
18.12.1894

Сын: Борзенков Григорий Мануилович

Отец ребёнка: Борзенков Мануил Прокопьевич

Рождение ребёнка
02.03.1900

Сын: Борзенков Герасим Мануилович

Отец ребёнка: Борзенков Мануил Прокопьевич

Рождение ребёнка
22.02.1903

Дочь: Борзенкова Марина Мануиловна

Отец ребёнка: Борзенков Мануил Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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