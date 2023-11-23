Дунаев Игорь Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1904
Дата смерти24.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дунаева (Соловьева) Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дунаева (Соловьева) Лидия Александровна
Военная награда
25.08.1943
Медаль За отвагу (по информации с сайта ОБД Мемориал)
Военная награда
23.02.1945
Медаль За отвагу (по информации сайта ОБД Мемориал)
Смерть
24.04.1945
погиб в бою, данные по сайту Мемориалhttps://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=65338771