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Дунаев Игорь Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1904

Дата смерти

24.04.1945

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1904

Отец: Дунаев Вячеслав Васильев

Мать: Дунаева (Зиновьева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дунаева (Соловьева) Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунаева (Соловьева) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дунаева (Соловьева) Лидия Александровна

Военная награда
25.08.1943
Медаль За отвагу (по информации с сайта ОБД Мемориал)
Военная награда
23.02.1945
Медаль За отвагу (по информации сайта ОБД Мемориал)
Смерть
24.04.1945
погиб в бою, данные по сайту Мемориалhttps://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=65338771

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