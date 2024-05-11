Браковский Петр Георгиевич 27.04.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Браковский Петр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1882

Дата смерти

23.01.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 27.09.1908

Дочь: Машарова (Браковская) Любовь Петровна

Мать ребёнка: Браковская (Киселева) Анна Тимофеевна

Бракосочетание
19.02.1910

Жена: Браковская (Киселева) Анна Тимофеевна

Горскино Касьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1923

Сын: Браковский Иван Петрович

Мать ребёнка: Браковская (Киселева) Анна Тимофеевна

Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Шабаново
Смерть
23.01.1940

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