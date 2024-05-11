Браковский Петр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1882
Дата смерти23.01.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 27.09.1908
Дочь: Машарова (Браковская) Любовь Петровна
Мать ребёнка: Браковская (Киселева) Анна Тимофеевна
Бракосочетание
19.02.1910
Горскино Касьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1923
Мать ребёнка: Браковская (Киселева) Анна Тимофеевна
Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Шабаново
Смерть
23.01.1940