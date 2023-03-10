Зелепукин Николай
Место рожденияМалевка
Дата рождения1793
Дата смерти17.04.1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Зелепукин Лаврентий Савостьянов
Мать: не указана
Малевка
Бракосочетание
19.01.1813
Жена: Домна Климонтова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 220 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1813
Рождение ребёнка
1821
Сын: Костяков Савостьян Николаев
Мать ребёнка: Домна Климонтова
Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
17.04.1855
Ф. 3 Оп. 15 Д. 293 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1855