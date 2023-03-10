Зелепукин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелепукин Николай

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Место рождения

Малевка

Дата рождения

1793

Дата смерти

17.04.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Зелепукин Лаврентий Савостьянов

Мать: не указана

Малевка
Бракосочетание
19.01.1813

Жена: Домна Климонтова

Ф. 3 Оп. 15 Д. 220 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1813
Рождение ребёнка
1821

Сын: Костяков Савостьян Николаев

Мать ребёнка: Домна Климонтова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
17.04.1855
Ф. 3 Оп. 15 Д. 293 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1855
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