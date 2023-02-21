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Мунц Munz Вильгельм Вильгельмович

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Место рождения

Усть-Грязнуха Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1803

Дата смерти

04.11.1840

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Мунц Munz Вильгельм Бартоломеусович

Мать: Мунц Munz Мария Анна Иоганнесовна

Усть-Грязнуха Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
01.12.1835

Сын: Мунц Munz Филипп Вильгельмович

Мать ребёнка: Мунц Munz Сузанна Иосифовна

Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунц Munz Сузанна Иосифовна

Смерть
04.11.1840
Усть-Грязнуха Камышинский уезд Саратовская губ.
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