Мунц Munz Вильгельм Вильгельмович
Место рожденияУсть-Грязнуха Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1803
Дата смерти04.11.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Усть-Грязнуха Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
01.12.1835
Сын: Мунц Munz Филипп Вильгельмович
Мать ребёнка: Мунц Munz Сузанна Иосифовна
Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1840
Усть-Грязнуха Камышинский уезд Саратовская губ.