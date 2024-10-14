Каратыгин Максим Афанасьевич
мужской, родился 1822
умер 1878
ОтецКаратыгин Афанасий Петрович1792 г.р.
МатьКаратыгина Ирина Ефремовна1794 г.р.
Супруги
Каратыгина Анна Терентьевна1822 г.р.
Дети
(Каратыгина) Марья Максимовна1845 г.р.
(Каратыгина) Екатерина Максимовна1848 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Каратыгина) Марья Максимовна
Мать ребёнка: Каратыгина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Каратыгина) Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Каратыгина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Голубева (Каратыгина) Агриппина Максимовна
Мать ребёнка: Каратыгина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
24.05.1854
Сын: Каратыгин Иван Максимович
Мать ребёнка: Каратыгина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Каратыгин Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Каратыгина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Каратыгин Николай Максимович
Мать ребёнка: Каратыгина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Каратыгин Алексей Максимович
Мать ребёнка: Каратыгина Анна Терентьевна
Смерть
1878