Каратыгин Максим Афанасьевич 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Каратыгин Максим Афанасьевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1822

умер 1878

Отец
Каратыгин Афанасий Петрович1792 г.р.
Мать
Каратыгина Ирина Ефремовна1794 г.р.
Супруги
Каратыгина Анна Терентьевна1822 г.р.
Дети
(Каратыгина) Марья Максимовна1845 г.р.
(Каратыгина) Екатерина Максимовна1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Каратыгин Афанасий Петрович

Мать: Каратыгина Ирина Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каратыгина Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Каратыгина) Марья Максимовна

Мать ребёнка: Каратыгина Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Каратыгина) Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Каратыгина Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Голубева (Каратыгина) Агриппина Максимовна

Мать ребёнка: Каратыгина Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
24.05.1854

Сын: Каратыгин Иван Максимович

Мать ребёнка: Каратыгина Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Каратыгин Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Каратыгина Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Каратыгин Николай Максимович

Мать ребёнка: Каратыгина Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Каратыгин Алексей Максимович

Мать ребёнка: Каратыгина Анна Терентьевна

Смерть
1878

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