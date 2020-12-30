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Перова Амелия Дмитриевна
Перова Амелия Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.12.2020
Пол
Женский
Отец
Перов Дмитрий Алексеевич
1981 г.р.
Мать
Перова (Загвоздкина) Анастасия Олеговна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.2020
Отец:
Перов Дмитрий Алексеевич
Мать:
Перова Анастасия Олеговна
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