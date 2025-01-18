Степан Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Степан Федорович

Автор
ДП
Панфилов Д.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Пелагея ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Дарья Степановна04.03.1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1865

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Малая Крестовая, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

Смерть
Неизвестно

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