Степан Федорович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Пелагея ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Дарья Степановна04.03.1865 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1865
Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Малая Крестовая, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно