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Соромотин Владимир Николаевич
Соромотин Владимир Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.2005
Пол
Мужской
Отец
Соромотина Николай Сергеевич
1973 г.р.
Мать
Соромотина (Шарова) Татьяна Викторовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2005
Отец:
Соромотина Николай Сергеевич
Мать:
Соромотина Татьяна Викторовна
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