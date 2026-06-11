Сарапулова Агафья
женский, родилась 1784
умерла Неизвестно
Супруги
Сарапулов Харитон Анисимов1785 г.р.
Дети
(Сарапулова) Олена Харитонов1814 г.р.
Сарапулов Петр Харитонов1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Сарапулова) Олена Харитонов
Отец ребёнка: Сарапулов Харитон Анисимов
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Сарапулов Харитон Анисимов
Смерть
Неизвестно