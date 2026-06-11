Сарапулова Агафья 1784 — найти родственников по фамилии на Familio

Сарапулова Агафья

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1784

умерла Неизвестно

Супруги
Сарапулов Харитон Анисимов1785 г.р.
Дети
(Сарапулова) Олена Харитонов1814 г.р.
Сарапулов Петр Харитонов1816 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарапулов Харитон Анисимов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Сарапулова) Олена Харитонов

Отец ребёнка: Сарапулов Харитон Анисимов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Сарапулов Петр Харитонов

Отец ребёнка: Сарапулов Харитон Анисимов

Смерть
Неизвестно

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