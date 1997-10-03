Рожнов Владимир Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1938
Дата смерти03.10.1997
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рожнов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Рожнова Тамара Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Рожнова Тамара Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рожнов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Рожнова Тамара Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1997