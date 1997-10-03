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Рожнов Владимир Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1938

Дата смерти

03.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1938

Отец: Рожнов Никифор Иванович

Мать: Рожнова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожнов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Рожнова Тамара Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Рожнова Тамара Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожнов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Рожнова Тамара Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожнова Тамара Филипповна

Смерть
03.10.1997
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