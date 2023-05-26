Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Егор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Поводимово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1824

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Поводимово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Поводимово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Семен Васильевич

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Поводимово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1830

Сын: Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Поводимово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Поводимово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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