Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Егор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Семен Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно