Лазарев (Козлов) Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев (Козлов) Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1981

Отец: Козлов Эдуард Адамович

Мать: Лазарева Ирина Ивановна

Бракосочетание
18.08.2001

Жена: Лазарева Татьяна Владимировна

Город Нарофоминск
Рождение ребёнка
07.05.2004

Сын: Лазарев Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Лазарева Татьяна Владимировна

Город Москва
Рождение ребёнка
16.12.2011

Сын: Лазарев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Лазарева Татьяна Владимировна

Город Москва
Бракосочетание
21.06.2017

Жена: Быкова Татьяна Николаевна

Город Москва
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