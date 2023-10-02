Лазарев (Козлов) Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1981
Отец: Козлов Эдуард Адамович
Мать: Лазарева Ирина Ивановна
Бракосочетание
18.08.2001
Город Нарофоминск
Рождение ребёнка
07.05.2004
Мать ребёнка: Лазарева Татьяна Владимировна
Город Москва
Рождение ребёнка
16.12.2011
Мать ребёнка: Лазарева Татьяна Владимировна
Город Москва
Бракосочетание
21.06.2017
Город Москва