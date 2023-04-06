Черниговский Виталий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.08.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1976
Рождение ребёнка
23.10.2002
Дочь: Черниговская Алина Витальевна
Мать ребёнка: Черниговская Елена Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черниговская Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно