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Черниговский Виталий Иванович

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Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

08.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1976

Отец: Черниговский Иван Владимирович

Мать: Черниговская Надежда Петровна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.10.2002

Дочь: Черниговская Алина Витальевна

Мать ребёнка: Черниговская Елена Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черниговская Елена Ивановна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черниговская Елена Ивановна

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