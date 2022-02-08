Михайлова (Архангельская) Нора Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Архангельская) Нора Андреевна

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Место рождения

Таргин Казахстан

Дата рождения

05.06.1941

Дата смерти

08.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1941

Отец: Архангельский Андрей

Мать: Воинкова Анфиса Петровна

Таргин Казахстан
Бракосочетание
11.11.1964

Муж: Михайлов Александр Викторович

Рождение ребёнка
14.03.1968

Дочь: Тер-Саакова Анна Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.11.1969

Сын: Михайлов Антон Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Викторович

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
08.02.2022
Москва, город федерального значения Москва
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