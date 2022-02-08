Михайлова (Архангельская) Нора Андреевна
Место рожденияТаргин Казахстан
Дата рождения05.06.1941
Дата смерти08.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1941
Отец: Архангельский Андрей
Мать: Воинкова Анфиса Петровна
Таргин Казахстан
Бракосочетание
11.11.1964
Рождение ребёнка
14.03.1968
Дочь: Тер-Саакова Анна Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Викторович
Рождение ребёнка
06.11.1969
Сын: Михайлов Антон Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Викторович
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
08.02.2022