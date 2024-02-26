Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Федоров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Ульяна Данилова (Вна)
Отец ребёнка: Данила Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Авдотья Данилова (Вна)
Отец ребёнка: Данила Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Марфа Данилова (Вна)
Отец ребёнка: Данила Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Аграфена Данилова (Вна)
Отец ребёнка: Данила Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно