Ильина Анна Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1985
Отец: Ильин Игорь Викторович
Мать: Ильина Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
30.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Александр Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.2013
Дочь: Петрова Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Сергеевич