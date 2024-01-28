Ильина Анна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Анна Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1985

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2013 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1985

Отец: Ильин Игорь Викторович

Мать: Ильина Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
30.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Александр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.2013

Дочь: Петрова Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Сергеевич

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