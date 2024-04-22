Шиверских Трифон Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1759 ст.
Отец: Шиверских Алексей
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Сын: Шиверских Леонтий Трифонович
Мать ребёнка: Шиверских Ирина Михайловна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно