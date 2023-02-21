Семакин Диомид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакин Диомид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1824

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1824

Отец: Семакин Перфил

Мать: Семакина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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