Лаврищева Елена Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиПосле 26.05.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1879
Сын: Лаврищев Иван Андроникович
Отец ребёнка: Лаврищев Андроник Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1900
Сын: Лаврищев Дмитрий Андроникович
Отец ребёнка: Лаврищев Андроник Иванович
Смерть
После 26.05.1900