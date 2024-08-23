Лаврищева Елена Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврищева Елена Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

После 26.05.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1862 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Крюково, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврищев Андроник Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1879

Сын: Лаврищев Иван Андроникович

Отец ребёнка: Лаврищев Андроник Иванович

Крюково, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
26.05.1900

Сын: Лаврищев Дмитрий Андроникович

Отец ребёнка: Лаврищев Андроник Иванович

Крюково, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
После 26.05.1900

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