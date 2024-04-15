Ковалева (Скалозубенко) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Скалозубенко) Александра Федоровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

29.03.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.03.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
29.03.1878 ст.

Отец: Скалозуб(енко) Федор Степанович

Мать: Скалозубенко Мавра Федоровна Или Евдокимовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
11.11.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Зиновия Степановна Скализубенко
Восприемник
22.01.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Максим Степанович Скалозубенко
Восприемник
05.05.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Степановна Скалозубенко
Бракосочетание
05.07.1900 ст.

Муж: Ковалев Харитон Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HP-J?i=388&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.03.1903 ст.

Сын: Ковалев Кондратий Харитонович

Отец ребёнка: Ковалев Харитон Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7D-Q?i=629&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
14.08.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Васса Степановна Скалозубенко
Рождение ребёнка
11.11.1905 ст.

Дочь: Екатерина Харитоновна

Отец ребёнка: Ковалев Харитон Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ2-5?i=757&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.07.1908 ст.

Дочь: Александра Харитоновна

Отец ребёнка: Ковалев Харитон Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF2-6?i=263&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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