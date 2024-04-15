Ковалева (Скалозубенко) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения29.03.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.03.1878 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
29.03.1878 ст.
Восприемник
11.11.1895 ст.
Зиновия Степановна Скализубенко
Восприемник
22.01.1898 ст.
Максим Степанович Скалозубенко
Восприемник
05.05.1900 ст.
Пелагея Степановна Скалозубенко
Бракосочетание
05.07.1900 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HP-J?i=388&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.03.1903 ст.
Сын: Ковалев Кондратий Харитонович
Отец ребёнка: Ковалев Харитон Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7D-Q?i=629&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
14.08.1903 ст.
Васса Степановна Скалозубенко
Рождение ребёнка
11.11.1905 ст.
Дочь: Екатерина Харитоновна
Отец ребёнка: Ковалев Харитон Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ2-5?i=757&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.07.1908 ст.
Дочь: Александра Харитоновна
Отец ребёнка: Ковалев Харитон Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF2-6?i=263&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно