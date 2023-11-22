Хабибуллин Захартин (Валера) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллин Захартин (Валера)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хабибуллин Сабиржан (Саша)

Мать: Хабибуллина Хакимя (Катя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын 3

Мать ребёнка: Хабибуллина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын 2

Мать ребёнка: Хабибуллина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин сын 1

Мать ребёнка: Хабибуллина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибуллина Нина

Работа или профессия
Неизвестно
Инструментальщик в рудоуправлении
Смерть
Неизвестно
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