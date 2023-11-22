Хабибуллин Захартин (Валера)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хабибуллин Сабиржан (Саша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын 3
Мать ребёнка: Хабибуллина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын 2
Мать ребёнка: Хабибуллина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин сын 1
Мать ребёнка: Хабибуллина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабибуллина Нина
Работа или профессия
Неизвестно
Инструментальщик в рудоуправлении
Смерть
Неизвестно