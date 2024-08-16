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Меньщикова Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Меньщиков Емельян Филиппович

Отец ребёнка: Меньщиков Филипп Васильевич

Лаптева, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Меньщиков Василий Филиппович

Отец ребёнка: Меньщиков Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Меньщиков Петр Филиппович

Отец ребёнка: Меньщиков Филипп Васильевич

Лаптева, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Меньщикова Авдотья Филипповна

Отец ребёнка: Меньщиков Филипп Васильевич

Лаптева, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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