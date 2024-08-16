Меньщикова Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Меньщиков Емельян Филиппович
Отец ребёнка: Меньщиков Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Меньщиков Василий Филиппович
Отец ребёнка: Меньщиков Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Меньщиков Петр Филиппович
Отец ребёнка: Меньщиков Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Меньщикова Авдотья Филипповна
Отец ребёнка: Меньщиков Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно