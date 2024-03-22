Федоров Ефим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Ефим Федорович

Федоров Ефим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1905 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
23.10.1905

Сын: Федоров Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Федорова Анна Федоровна

Ярославская обл., Костромской р-н, п. Стеклозавод
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.