Скоробогатова Баякина (Мешалкина Малыгина) Екатерина Ивановна 16.11.1828 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Скоробогатова Баякина (Мешалкина Малыгина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.11.1828 ст.

Дата смерти

04.09.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1828 ст.

Отец: Мешалкин Иван Михайлович

Мать: Мешалкина Мавра Никифоровна

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.11.1846 ст.

Муж: Скоробогатов Баякин Макарий Петрович

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1854 ст.

Дочь: (Скоробогатова) Олимпиада Макаровна

Отец ребёнка: Скоробогатов Баякин Макарий Петрович

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники при крещении - с.Сюкеево Федот Николаев и Самуила( Самойлы) Никитина дочь девка Евдокия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Баякин Скоробогатов Александр Макарович

Отец ребёнка: Скоробогатов Баякин Макарий Петрович

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.09.1904
Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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