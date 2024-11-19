Скоробогатова Баякина (Мешалкина Малыгина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.11.1828 ст.
Дата смерти04.09.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1828 ст.
Бракосочетание
08.11.1846 ст.
Рождение ребёнка
13.07.1854 ст.
Дочь: (Скоробогатова) Олимпиада Макаровна
Отец ребёнка: Скоробогатов Баякин Макарий Петрович
Восприемники при крещении - с.Сюкеево Федот Николаев и Самуила( Самойлы) Никитина дочь девка Евдокия
Рождение ребёнка
1855
Сын: Баякин Скоробогатов Александр Макарович
Отец ребёнка: Скоробогатов Баякин Макарий Петрович
Смерть
04.09.1904