Малец Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малец Марфа Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1787
Голенка, Чернігівська область
из поселян графа Разумовского села Голенка Источник ГАЧО ф. 679 опись 1 д. 475 стр. 1306 ГАЧО ф.679 оп.1 ф.477 с.290 Исповедная роспись Михайловской церкви с. Голенки Конотопского повета Черниг. кон... Показать все
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Малец Кирилл Захарьевич

Отец ребёнка: Малец Захарий Павлович

Голенка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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