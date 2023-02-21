Малец Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1764 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1787
из поселян графа Разумовского села Голенка Источник ГАЧО ф. 679 опись 1 д. 475 стр. 1306 ГАЧО ф.679 оп.1 ф.477 с.290 Исповедная роспись Михайловской церкви с. Голенки Конотопского повета Черниг. кон... Показать все
Рождение ребёнка
1787 ст.
Отец ребёнка: Малец Захарий Павлович
Смерть
Неизвестно