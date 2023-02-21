Вторая жена Назыра Бакиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мухаметшарып Назыров
Отец ребёнка: Назыр Бакиев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Муса Назыров
Отец ребёнка: Назыр Бакиев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Исхак Назыров
Отец ребёнка: Назыр Бакиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назыр Бакиев
Смерть
Неизвестно