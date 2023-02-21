Вторая жена Назыра Бакиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая жена Назыра Бакиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Мухаметшарып Назыров

Отец ребёнка: Назыр Бакиев

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Муса Назыров

Отец ребёнка: Назыр Бакиев

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Исхак Назыров

Отец ребёнка: Назыр Бакиев

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назыр Бакиев

Смерть
Неизвестно
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