Барабанов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Барабанов Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Орлёнок, Успенская волость, Хоперский округ
Ф.301 оп.24 д.843 ГАРО (Ростовский архив) В 10РС 1858г. Бесфамильный
Смерть
Неизвестно

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