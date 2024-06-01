Барабанов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Барабанов Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Орлёнок, Успенская волость, Хоперский округ
Ф.301 оп.24 д.843 ГАРО (Ростовский архив) В 10РС 1858г. Бесфамильный
Смерть
Неизвестно