Слыщенко Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слыщенко Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.1987

Дочь: Берсеньева Анна Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.1989

Дочь: Филимонова Оксана Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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