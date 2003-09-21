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Подковыров Юрий Анатольевич

Место рождения

Черемхово, Черемховское, Иркутская область

Дата рождения

16.04.1955

Дата смерти

21.09.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.03.1979

Сын: Подковыров Валентин Юрьевич

Мать ребёнка: Подковырова Елена Васильевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.07.1985

Дочь: Онищенко Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Подковырова Елена Васильевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
21.09.2003
Тулун, город Тулун, Иркутская область

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