Подковыров Юрий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1955
Дата смерти21.09.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1979
Сын: Подковыров Валентин Юрьевич
Мать ребёнка: Подковырова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1985
Дочь: Онищенко Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Подковырова Елена Васильевна
Смерть
21.09.2003
Тулун, город Тулун, Иркутская область